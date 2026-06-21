Hallan en París cuaderno inédito de Mozart

Wolfgang Amadeus Mozart sigue revelando sorpresas. En la Biblioteca Nacional de Francia (BnF) fue hallado un cuaderno de composición que incluye siete piezas para arpa y flauta, así como lecciones de música.

Se trata de un “descubrimiento mayor reconocido por los especialistas”, según Gilles Pécout, director de la BnF, añadiendo que la pieza aporta información “sobre el joven profesor Mozart” y documenta “la última estancia parisina” del músico en 1778.

El cuaderno contiene una docena de “lecciones de composición” del músico austríaco (1756-1791). Mozart impartió estas clases a diario en París, de mayo a julio de 1778, “a Marie-Louise-Philippine de Bonnières de Guînes, hija del duque de Guînes, excelente arpista”, explica Goy, conservador del Departamento de Música de la BnF.

El cuaderno fue encontrado el 2 de febrero en la institución cuando Goy examinaba un paquete de una veintena de manuscritos anónimos, que el especialista tenía la intención de analizar antes de jubilarse. “Ni de lejos podía imaginar lo que iba a encontrar”, confiesa.Fijándose en las notas y los pentagramas, ciertos elementos “característicos” de la escritura le llaman su atención, como “las claves de sol bastante redondeadas, ligeramente inclinadas hacia delante” o “la clave de fa” realizada en el sentido inverso a la manera de representarla en Francia.

Información tomada de Agencia Reforma