Detuvo policía municipal a pareja con probable cristal y aseguró motocicleta

-Durante recorridos del Operativo Verano Seguro.

H. Ciudad de Chihuahua, Chih., 20 de junio de 2026.- Elementos de la Policía Municipal adscritos al Grupo de Operaciones Rurales detuvieron a un hombre y una mujer por la probable comisión de delitos contra la salud, tras asegurarles una sustancia con las características propias del cristal y una importante cantidad de dinero en efectivo.

Los hechos ocurrieron en el cruce de las calles Quinta y Julián Carrillo, en la colonia Centro, cuando los agentes realizaban recorridos preventivos con motivo del Operativo de Verano Seguro. Al observar la presencia policial, las personas intentaron ocultar objetos entre sus pertenencias, lo que motivó una inspección preventiva, además de la motocicleta en el lugar.

Durante la revisión, los policías localizaron una bolsa de plástico transparente que contenía una sustancia sólida y cristalina con características similares al cristal, con un equivalente aproximado a 5 porciones.

Las personas detenidas fueron identificadas como Alfonso T. H., de 45 años de edad, y Abril Amalia G. R., de 37 años, quienes fueron trasladadas a la Comandancia Sur y posteriormente puestas a disposición de la Fiscalía General del Estado para las investigaciones correspondientes.

Asimismo, la motocicleta marca Italika en la que se encontraban fue asegurada y depositada en el corralón correspondiente.

El presente documento es meramente informativo y será en su momento la autoridad correspondiente quien determine la responsabilidad de las personas mencionadas en él.