Felicita gobernadora Maru Campos a los padres hoy en su día

Con emotivas imágenes del recuerdo de hombres importantes que marcaron de amor su vida, el ingeniero Campos y Víctor Cruz Russek, la gobernadora de Chihuahua hoy Día del Padre, felicitó a los papás.

La mandataria chihuahuense, publicó en sus redes sociales el mensaje para aquellos hombres que además de ser proveedores de un hogar, apoyan en el hogar con educación y valores.

Cada día confirmo que el amor de un padre nunca se va. Permanece en las lecciones que nos deja, en los momentos que guardamos en el corazón y en el ejemplo que guía nuestro camino.

Hoy recuerdo con mucho cariño a mi papá, Manuel, cuya presencia sigue acompañándome todos los días.

Y recuerdo también a mi amado Víctor, un gran padre que dejó una profunda huella, sembrando amor, entrega y valores en quienes tuvimos la fortuna de compartir la vida con él.

En este Día del Padre, mi reconocimiento y cariño para todos los papás de Chihuahua que trabajan, enseñan, acompañan y dan lo mejor de sí por sus hijos.

¡Feliz Día del Padre!