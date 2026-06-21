Llevan platillos de NutriChihuahua a familias de la colonia México 91

Con el objetivo de acercar el servicio del comedor móvil de NutriChihuahua a más personas, la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común llevó platillos a familias de la colonia México 91, al sur de la ciudad de Chihuahua.

El titular de la dependencia estatal, Rafael Loera, informó que durante esta visita los alimentos fueron preparados y distribuidos en el lugar, para que las y los vecinos contaran con una comida nutritiva.

Destacó que, gracias a la movilidad de esta unidad, a la fecha se han entregado cerca de 6 mil platillos calientes y casi 3 mil paquetes de bocadillos saludables en distintos sectores del estado.

El comedor móvil tiene capacidad para atender a 14 personas en su interior y está adaptado para facilitar el acceso a personas con discapacidad.

Además, pueden instalarse mesas y sillas en el exterior para ampliar la atención en las comunidades urbanas y rurales que visita la unidad, la cual tiene capacidad para producir y entregar hasta 250 platillos por semana.

El secretario reiteró que NutriChihuahua es una de las estrategias prioritarias de la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común, por lo que continuará su expansión a más regiones de la entidad.