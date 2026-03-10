Hallan cuerpo calcinado al interior de una vivienda en Punta Oriente

El cuerpo de un hombre totalmente calcinado fue localizado la tarde de este martes al interior de un domicilio ubicado en el cruce de las calles Punta la Mesa y Punta Tinajas, en la colonia Punta Oriente, perteneciente al municipio de Aquiles Serdán.

El hallazgo movilizó de inmediato a las corporaciones de seguridad tras el reporte del siniestro; hasta el momento, las autoridades no han determinado si el incendio que consumió la propiedad y cobró la vida de la víctima fue provocado de manera intencional o si se trató de un trágico accidente doméstico.

Elementos de la Policía Municipal de Aquiles Serdán, en conjunto con agentes de la Policía Estatal, arribaron al lugar para acordonar la escena y preservar las evidencias necesarias. Posteriormente, personal de la Fiscalía General del Estado se hizo cargo del procesamiento del inmueble y del levantamiento de los restos, iniciando las investigaciones correspondientes para identificar a la persona fallecida y esclarecer las causas que originaron el fuego en la vivienda.