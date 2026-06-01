Hallan cuatro ejecutados en acceso a Ciudad Juárez; tenían narcomensaje

La madrugada de hoy, fueron localizados cuatro cuerpos sin vida en uno de los accesos a Ciudad Juárez, y junto a ellos fue localizado un narcomensaje.

El hallazgo ocurrió debajo del puente que conecta hacia el paso fronterizo Guadalupe-Tornillo, en donde fue desplegado un operativo de seguridad.

Los cuerpos tenían múltiples disparos de arma de fuego y huellas de tortura, además de que junto a los cadáveres, encontraron una cartulina fosforescente con un mensaje amenazante.

Policías municipales y estatales, así como elementos de la Fiscalía Zona Norte y Guardia Nacional, resguardaron el área luego de recibir la llamada de emergencia que los alertó de la masacre.