Checo Pérez y Carola Martínez celebran ocho años de casados con emotivas imágenes en las que presumen cómo ha crecido su familia.

Mientras Sergio “Checo” Pérez enfrenta una nueva etapa en su carrera dentro de la Fórmula 1, fuera de las pistas tiene otro motivo para celebrar. El piloto mexicano y su esposa, Carola Martínez, cumplieron ocho años de matrimonio y lo festejaron con una serie de fotografías que reflejan la solidez de una de las parejas más queridas del deporte mexicano.

Checo Pérez y Carola Martínez celebran ocho años de casados con románticas fotos familiares

Fue Carola quien compartió en sus redes sociales algunas imágenes para conmemorar la fecha. En una de ellas aparece junto al piloto en una playa paradisíaca, acompañada por un sencillo pero significativo mensaje: “8 añotes. Te amo”.

Checo Pérez y Carola Martínez cumplen ocho años de casados. (Instagram)

También publicó una fotografía familiar que muestra cómo ha crecido su historia de amor desde que se casaron en 2018.

Carola Martínez y Checo Pérez celebran 8 años de casados. (Instagram)

Aunque hoy forman una de las familias más conocidas del deporte mexicano, la relación entre Checo Pérez y Carola Martínez comenzó de manera discreta. Su romance se hizo público en 2017 y pocos meses después anunciaron que estaban esperando a su primer hijo.

Ese mismo año, el piloto le pidió matrimonio y la boda llegó el 1 de junio de 2018 en una espectacular celebración celebrada en Guadalajara, Jalisco, a la que asistieron figuras del entretenimiento, el deporte y la sociedad mexicana.

Checo Pérez y Carola celebra 8 años de casados. (Instagram)

Desde entonces, la pareja ha construido una sólida vida familiar. Actualmente son padres de cuatro hijos: Sergio Jr., Carlota, Emilio y una cuarta hija nacida en 2023 de quien aún no se conoce su nombre.

Carola Martínez, el apoyo constante de Checo Pérez

A pesar de mantener un perfil bajo, Carola Martínez ha sido una presencia constante en la vida del piloto. Originaria de Guadalajara, ha acompañado a Checo en algunos de los momentos más importantes de su carrera y suele aparecer junto a él en eventos deportivos y familiares.

Su aniversario llega en un momento especialmente significativo para el piloto mexicano, quien continúa escribiendo un nuevo capítulo en la Fórmula 1.

Sergio Pérez y Carola Martínez. (Getty Images)

Sin embargo, más allá de los triunfos deportivos, las imágenes compartidas por Carola dejan ver que el mayor logro de ambos ha sido la familia que han construido juntos durante estos ocho años de matrimonio.