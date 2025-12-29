Hallan a pareja de ejecutados en colonia Granjas del Valle

La tarde de este lunes fueron localizados dos cuerpos sin vida, presentaban impactos de bala; el hallazgo fue en la colonia Granjas del Valle, sobre la avenida De las industrias a la altura del poste 35 en una finca o granja.

En la escena, el hombre estaba en el exterior, atrás de un tinaco de agua, la mujer en un cuarto de block; ambos presentas impactos de proyectil de arma de fuego.

Fueron hallados casquillos percutidos 9mm; la policía municipal acordonó la escena y fiscalía se hizo cargo de la investigación.

Con este hecho violento se suman ya 22 homicidios dolosos en lo que va del mes de diciembre.