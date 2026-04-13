“Hago responsable a Cruz Pérez Cuéllar si algo me llega a suceder”: Presidenta del PAN Estatal denuncia amenazas en su contra

Daniela Álvarez, presidenta de Comité Directivo Estatal del PAN, dijo que si algo le llega a suceder a su integridad física, hace responsable al alcalde de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, pues reveló que desde hace días ha recibido amenazas.

“Voy a seguir alzando la voz y voy a seguir haciendo estas denuncias, en donde además hago responsable al alcalde Cruz Pérez Cuéllar si algo me llega a suceder, porque estoy recibiendo amenazas y no me voy a callar. No tenemos miedo y Ciudad Juárez y el estado de Chihuahua lo valen todo”, afirmó Álvarez Hernández.

Respecto a si interpondrá una denuncia ante la Fiscalía General del Estado, la dirigente panista señaló que las amenazas que “lo estamos valorando, lo más probable es que sí, porque insisto, lo más sencillo sería no volver a hacer comentarios, no volver a mencionar al alcalde, y eso no va a suceder. Entonces, yo creo que sí vamos a estar presentando las denuncias correspondientes”.

Asimismo, Daniela Álvarez criticó el actual de la policía municipal de Juárez ante la presunto represión que sufrieron los jóvenes que pintaron un mural del alcalde Pérez Cuéllar:

“Quiero aclarar la situación porque hay un comunicado emitido por el municipio donde mienten. El alcalde dice que nadie le desmiente, yo sí le desmiento, una y otra vez y lo voy a seguir haciendo. Había un concurso de arte urbano, había un permiso de los vecinos, no les importó. Llegó la policía municipal con semejante escándalo y se los llevó como si fueran unos delincuentes, luego emitieron un boletín diciendo que estaban consumiendo bebidas alcohólicas. Yo tengo en mi poder al menos tres videos que tomaron los vecinos y las personas que estaban presentes, en donde en ningún momento respondieron de manera violenta los artistas urbanos, en ningún momento pusieron resistencia y no se ve una sola bebida en la vía pública. Mienten de nueva cuenta y no fue decisión del alcalde que estos jóvenes salieran de libertad. Fue la presión social y cómo se volcaron las redes sociales ante semejante agravio. Y él dice que no es represión. La barda en donde plasmaron ese arte fue borrada a los minutos. Si no es represión, entonces que nos digan qué es, que nos justifiquen cuál es el motivo de esa detención. A través de mis redes sociales yo publico un video en donde hago un llamado porque no sabíamos en dónde estaban estos jóvenes”.