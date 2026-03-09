Hacienda vuelve a dejar sin estímulos a las gasolinas

A pesar del incremento de los precios internacionales del petróleo crudo, el gobierno federal dejó sin estímulos fiscales a las gasolinas y el diésel.

Desde abril del 2025, el gobierno federal ha mantenido a las gasolinas y el diésel sin ningún estímulo fiscal y por lo tanto ha cobrado a los automovilistas las cuota completas de Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS).

Pese a esto, el precio de las gasolinas y el diésel se ha mantenido estable desde entonces, con la Magna vendiéndose a menos de 24 pesos por litro desde que hace un año el gobierno y el sector gasolinero firmaron un pacto para que dicho combustible se vendiera por debajo de dicho tope.

Ramsés Pech, asesor en economía y energía, destacó que la decisión de Hacienda de no otorgar estímulos aun cuando los precios del petróleo subieron hasta 20% en la última semana, es debido a que no se ha afectado la fórmula que tiene la dependencia para determinar cuánto dar de estímulo fiscal.

Pech explicó que el gobierno federal decide dar estímulo fiscal a las gasolinas y el diésel a partir de un precio de referencia internacional para estos combustibles en el mercado US Golf Coast.

Esos precios de referencia son convertidos a pesos mexicanos empleando el tipo de cambio vigente y se les agregan los conceptos de logística, margen comercial, IVA y el IEPS completo.

Posteriormente, el precio resultante se compara con un “precio objetivo” interno, que representa el monto máximo que la Secretaría de Hacienda estipula para el consumidor final, que actualmente es de 24 pesos por litro para la gasolina Magna o regular.

“Si el precio calculado supera el precio objetivo, se otorga un estímulo fiscal mediante una reducción del IEPS. Por el contrario, si es igual o menor, el estímulo se elimina”, dijo Ramsés Pech.

En ese sentido, el especialista refirió que el precio del barril no debería superar los 95 dólares, ya que esto impactaría negativamente en la inflación de Estados Unidos, por lo que difícilmente habría una reactivación de los estímulos fiscales a las gasolinas y el diésel.