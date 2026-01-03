Guerrero implementa por primera vez el Presupuesto Participativo durante la actual administración

Guerrero, Chih.– Por primera vez en la historia del municipio de Guerrero, el Gobierno Municipal logró implementar y ejecutar el Presupuesto Participativo, un ejercicio democrático que se llevó a cabo durante la administración 2024–2027 encabezada por el alcalde Salvador “Chava” Villa, cumpliendo en su totalidad con la normatividad y la legislación vigente.

Este mecanismo de participación ciudadana, que tradicionalmente se aplicaba únicamente en municipios de mayor tamaño y con mayor capacidad administrativa, nunca había sido puesto en marcha en Guerrero desde su creación. En administraciones anteriores no se ejerció, lo que impidió que comunidades y seccionales accedieran a este beneficio que hoy se concreta.

De acuerdo con información oficial, la actual administración municipal cumplió al cien por ciento con el Presupuesto Participativo en sus ámbitos legal, financiero, documental y de ejecución física. Cada uno de los proyectos fue desarrollado con apego a la normatividad, con comprobación documental, pago íntegro y obras concluidas.

Durante el primer año de ejercicio, el municipio fue dividido en siete seccionales, permitiendo que cada una recibiera obras prioritarias definidas por la propia comunidad.

En la seccional de Miñaca se realizó la rehabilitación de la red de agua potable, el techado del albergue y la rehabilitación de la sala de velación.

En Guadalupe, se adquirió una camioneta escolar, se construyó una cocina y porterías en el salón social, se rehabilitaron los baños públicos de la escuela, se dotó de mobiliario a la sala de velación, además de la colocación de anuncios viales y la extensión de la red eléctrica.

En Pahuirachi, se ejecutó una obra de agua potable, la instalación de un tinaco con capacidad de 12 mil litros, la remodelación de la Presidencia Seccional y del parque recreativo.

En la seccional de Pascual Orozco, se construyó el cerco perimetral del basurero y de la Presidencia Seccional, se habilitaron baños públicos y se llevó a cabo la remodelación de la biblioteca y la Casa de la Cultura.

En Rancho Colorado, se realizaron obras de agua potable y la rehabilitación del panteón seccional.

En Pachera, se construyó un salón social y una sala de velación.

Mientras que en La Junta, se trabajó en el pozo de Sáenz.

La implementación del Presupuesto Participativo representa un hecho histórico para el municipio de Guerrero y refleja, según autoridades municipales, un gobierno enfocado en la legalidad, la transparencia y la participación directa de la ciudadanía en la toma de decisiones sobre las obras y acciones prioritarias para sus comunidades.