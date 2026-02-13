Guardan minuto de silencio en honor a mineros asesinados

Durante la realización del 6to Encuetro de Negocios de Clumin se llevó a cabo un minuto de silencio en honor a los 5 mineros asesinados, uno dos de ellos chihuahuenses.



Paola Cázarez Pérez presidenta del Cluster Minero dio a conocer que hay jn dolor latente por la desaparición y muerte de mineros, entre ellos destacados profesionistas que les fue arrebatada la vida.



“No podemos permitir que ir al trabajo se convierta en un riesgo de no volver” comentó.



Se guardó un minuto de silencio y la exigencia de justicia para los integrantes de la Mina La Concordia, así como un llamado a la autoridad federal en reforzar seguridad.