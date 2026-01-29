Grupo Salinas abona 10 mil mdp al SAT y seguirá pagando en 18 entregas

Ciudad de México. El SAT informa que Grupo Salinas le pagará 32 mil 132.9 millones de pesos por impuestos atrasados; ya abonó 10 mil 400.6 millones. El resto lo cubrirá en 18 pagos.

En noviembre de 2025, la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió que las empresas de Salinas Pliego debían pagar al Fisco un adeudo por 51 mil millones de pesos.

El monto anunciado hoy, resulta de aplicar los descuentos a los que todo contribuyente tiene derecho, de acuerdo con la ley.

Grupo Salinas pagará 37.2 por ciento menos de los 51 mil millones de pesos que a más tardar debía abonar el viernes pasado al fisco mexicano. En un comunicado, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) informó que “un grupo empresarial”, al que no identificó por su nombre, pagará 32 mil 132 millones 897 mil 658 pesos en cumplimiento con resoluciones judiciales.

Al mismo tiempo, el corporativo que preside Ricardo Salinas Pliego informó que tras más de 20 años de controversias, “y a pesar de estar en desacuerdo”, sus empresas concluyeron sus adeudos con las finanzas públicas de México. “A partir de ahora, no debemos nada al gobierno”, publicó en redes sociales.

“De conformidad con los beneficios establecidos en el Código Fiscal de la Federación y en cumplimiento de las resoluciones judiciales aplicables, un grupo empresarial realizará el pago por un monto total de De dicha cantidad, 10 mil 400 millones 630 mil 537 pesos ya fueron ingresados a la Tesorería de la Federación el día de hoy, mientras que el monto restante será cubierto mediante 18 pagos”, expuso el SAT en una tarjeta informativa.

Hasta el viernes de la semana pasada, el corporativo -que se había movido entre piruetas judiciales y acusaciones de persecución política-, debía abonar 51 mil millones de pesos al fisco mexicano, esto derivado de las sanciones y recargos que tiene el grupo por los lustros de impago.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que hasta los últimos momentos el equipo del corporativo se dijo dispuesto a pagar, pero estaba buscando alguna rebaja. Casi una semana después de seguir estirando la liga para pagar lo menos, el corporativo hizo un primer abono.

El SAT no detalló si los 32 mil 132 millones 897 mil 658 pesos que el corporativo pagará sólo son con base en los 51 mil millones de pesos que a más tardar el viernes debía entregar el corporativo o son parte de los más de 74 mil millones que en un punto exhibió el gobierno mexicano.

Por su parte, Grupo Salinas aseguró que el pago se da porque “es momento de dar vuelta a la página, de poner fin a la persecución en nuestra contra y concentrarnos en lo que importa: seguir creando valor para México, nuestros millones de clientes y las más de 200 mil familias que dependen de nuestro grupo empresarial”.