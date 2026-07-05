Muertos en Venezuela ya superan las 3 mil 300 personas; hay más de 17 mil desaparecidos

La cifra de fallecidos por el doble terremoto del pasado 24 de junio en Venezuela aumentó a 3 mil 342, mientras que la de heridos se elevó a 16 mil 740, informó este domingo el presidente del Parlamento venezolano, Jorge Rodríguez.

La nueva cifra supone un aumento de 388 personas fallecidas, respecto al sábado, mientras se intensifican las labores para sacar cuerpos de debajo de los escombros.

El ministerio de Comunicación de Venezuela señaló que la cifra de personas desaparecidas se ha incrementado a 17 mil 345 en las últimas horas.

El también hermano de la mandataria encargada, Delcy Rodríguez, indicó en Telegram que se mantienen en 856 los edificios afectados y 190 los colapsados.

De acuerdo con los datos oficiales, 86 mil 794 las familias han sido atendidas y se han distribuido 9 mil 585 toneladas de alimentos y 669 mil litros de agua.

También se encuentran desplegados 29 mil 567 efectivos del Ejército y las fuerzas de seguridad, mientras que habría un total de 27 mil 482 voluntarios.

La iniciativa ciudadana “Desparecidos Terremoto Venezuela”, un sitio web para que las personas puedan reportar a sus familiares en paradero desconocido, hasta ahora ha registrado más de 31 mil personas a las que no se han podido contactar.

El doble terremoto es el más mortífero que ha vivido Venezuela en el último siglo.