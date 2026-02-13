Gracias a su participación Chihuahua avanza: Marco Bonilla a promoventes del Presupuesto Participativo 2026

Esta edición contó con más de 101 proyectos validados para una ciudad con más calidad de vida

H. Ciudad de Chihuahua, Chih., a 13 de febrero de 2026.- El alcalde Marco Bonilla convivió con los promoventes de los proyectos ganadores del Presupuesto Participativo edición 2026, para reconocer su labor en que Chihuahua avance gracias a su esfuerzo en promover obras para la ciudad.

En su mensaje, el Alcalde reconoció a cada uno por hacer trabajo de campo, y con su esfuerzo y dedicación, lograr que sus proyectos sean los más votados, mismos que vendrán a hacer que las familias cuenten con mejor calidad de vida.

A su vez, detalló que esta edición destaca por la mayor cantidad de proyectos validados, pues fueron 101; además, cuenta con un presupuesto histórico, con una inversión de más de 332 millones de pesos.

Por otro lado, destacó que esta fiesta de participación ciudadana, es equitativa, puesto que Chihuahua es punta de lanza al apostarle a que el proceso sea lo más democráticamente posible, al mismo tiempo de brindarle oportunidades a todos, sin importar estatus social y económico, puesto que el objetivo es que en toda la ciudad se avance parejo.

Por su parte, la coordinadora de Participación Ciudadana, Laura Contreras, reconoció el esfuerzo de cada uno y por hacer posible este gran logro, puesto que la participación de los chihuahuenses en este programa es referencia a nivel nacional.

Cabe señalar que, próximamente iniciarán las labores de los proyectos que resultaron ganadores, con diversas obras como pavimentaciones, rehabilitación de espacios, iluminación, seguridad y más.