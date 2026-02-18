“Gracias a Maru tenemos el primer comedor comunitario en Cárdenas”: Pérez Pavía

El diputado de Meoqui, Ismael Pérez Pavía (PAN), reconoció el respaldo y la cercanía de la gobernadora Maru Campos, tras la inauguración del primer Comedor Comunitario en el seccional de Lázaro Cárdenas, una obra que brindará más de 20 mil raciones de alimento al año a familias de la región.

El legislador destacó que este comedor es resultado de un gobierno que sí escucha y atiende a las comunidades.

“Gracias a Maru Campos hoy Lázaro Cárdenas tiene su primer comedor comunitario. Aquí no hubo discursos, hubo voluntad, recursos y un compromiso real con la gente que más lo necesita”, expresó Pérez Pavía.

El comedor forma parte de la estrategia NutriChihuahua y cuenta con una inversión anual cercana a los 800 mil pesos, garantizando un espacio permanente, digno y funcional para fortalecer la seguridad alimentaria en la zona.

“Mientras en otros lados se abandonan las comunidades, en Chihuahua se invierte en salud, alimentación y bien común. Este comedor es una muestra clara de que cuando hay coordinación entre el gobierno y los municipios, los resultados sí llegan”, añadió el diputado.

Pérez Pavía reconoció también que, a través de NutriChihuahua, el Gobierno del Estado brinda actualmente más de 360 mil platillos al año en distintos comedores y centros comunitarios, esfuerzo que sigue ampliándose hacia seccionales y zonas rurales.

Durante la inauguración, el diputado acompañó a la gobernadora y a la alcaldesa, Miriam Soto, en el recorrido por las instalaciones y en la convivencia con las familias beneficiarias, reiterando su compromiso de seguir gestionando apoyos para Meoqui y Lázaro Cárdenas.