Google añade más funciones de IA en Gmail con Gemini 3: esto es lo que podrás hacer

Google ha dado un paso definitivo en la evolución de la productividad al integrar Gemini 3 directamente en Gmail.

Esta actualización no es solo una mejora estética; es la transición del correo electrónico tradicional a un centro de operaciones inteligente capaz de razonar, resumir y actuar de forma autónoma por el usuario.

Presentado como un “socio de pensamiento”, esta nueva generación de IA integrada a las bandejas de entrada no solo mejora la velocidad, sino que introduce capacidades de razonamiento profundo y autonomía que sitúan a Google a la vanguardia de la industria.

¿Qué es Gemini 3?

El lanzamiento de Gemini 3 fue anunciado oficialmente en noviembre de 2025 por Sundar Pichai (CEO de Google) y Demis Hassabis (Google DeepMind).

Bajo el lema “Una nueva era de inteligencia”, la compañía presentó esta nueva familia de modelos que superan significativamente a sus predecesores en codificación, comprensión multimodal y razonamiento, pues tanto Deep Think y Gemini 3 fueron diseñados para resolver problemas de nivel doctoral (PhD) y realizar otras tareas de investigación complejas que antes requerían supervisión humana constante.

¿Qué puede hacer por ti Gemini 3 en Gmail?

La integración de Gemini 3 habilita herramientas que cambian drásticamente la gestión del tiempo y el modo en que navegamos por nuestros correos llevando a cabo acciones como:

Resúmenes inteligentes de hilos: Con un solo clic, el panel lateral de Gemini sintetiza conversaciones de semanas de duración, destacando decisiones tomadas y tareas pendientes.

Búsqueda por razonamiento: Ya no necesitas recordar palabras clave exactas. Puedes preguntar: “¿Qué acordamos sobre el presupuesto en el correo de la oficina de la semana pasada?” y la IA localizará la respuesta exacta.

Redacción de contexto completo: Al redactar, puedes pedirle que utilice información de otros documentos. Por ejemplo: “Escribe una respuesta a este cliente usando los precios que están en el PDF que recibí ayer”.

Automatización de tareas: Gemini 3 puede extraer fechas de vuelos, reservas o citas médicas directamente de los correos y agendarlas automáticamente, verificando primero si tienes conflictos en tu calendario.

¿Quién puede usar esta función?

La integración se está desplegando a través del panel lateral de Google Workspace: actualmente, los usuarios de cuentas Google One AI Premium y las empresas con licencias de Gemini para Workspace ya disfrutan de estas funciones avanzadas, mientras que para los usuarios de cuentas gratuitas, se están liberando versiones simplificadas de “Ayúdame a escribir” y resúmenes básicos de forma escalonada en conversaciones de dos o más envíos.

En definitiva, la integración de Gemini 3 en Gmail marca el fin de la era del correo electrónico como una simple lista de tareas pendientes. Al transformar nuestra bandeja de entrada en un centro de mando inteligente, Google no solo nos devuelve tiempo, sino que redefine nuestra relación con la productividad digital.

Con información de Reporte Indigo