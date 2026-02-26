Gonzalo Aguilera nuevo presidente de IMEF

El Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanazas (IMEF) dio la presentación de su nuevo representante, Gonzalo Aguilera García, encabecera y presenta su prespectiva económica para el país.

Asimismo se dio la presentación de Valeria Franjo Viscarra, fungira como vicepresinenta del IMEF, además en próximas fechas se dará la toma el 26 de marzo en salón 25 de marzo en palacio de Gobierno.

“La situación economica esta dando un revuelo retador con la negociación del TMEC acuerdo con las políticas arancelarias con una exotención de acuerdo hasta el mes de julio, es un tema relevante para la economía del país”, comentó.

En el tema de Defict con un 3.8% hoy se llega a n 4.8% con un rezago que no se ga podido gestionar en el país para desarrollar la politíca economica, así como un PIB del 55% que comparado con paises desarrillados no es un porcentaje adecuado ante la velocidad del endeudamiento del país.

“El crecimeinto de la deuda ha sido muy rápido en los últimos 6 años”, comentó Aguilera.

Gonzalo Aguiera fue representante de Bancos hasta el pasado lunes al concluir su periodo y hoy se suma como líder del IMEF.