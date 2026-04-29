Anuncia Marco Bonilla que juez dio 90 días para resolver litigio de Mápula

El presidente municipal de Chihuahua, Marco Bonilla informó que ya se celebró la audiencia constitucional de Mápula, donde la juez dio 90 días para la resolución respectiva, lo cual el Gobierno Municipal urge que ya por fin recaiga esta decisión por parte de la justicia federal.

Recordó que el mandatario capitalino que ya están por cumplirse casi cuatro años con este juicio de amparo para que se resuelva el tema. “Esperamos que ya por fin haya una sentencia y favorezca la justicia a quien así lo decida y se tenga ya la claridad del tema”.

Este terreno fue seleccionado a través de los estudios realizados por la Universidad Autónoma de Chihuahua y a partir de las condiciones legales y ambientales previstas por la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales del gobierno federal, en la NOM-083-SEMARNAT-2003 y después de múltiples estudios realizados para asegurar que el sitio tiene las condiciones óptimas de suelo y ubicación, así como el menor impacto al medio ambiente.

Será mediante la Secretaría del Ayuntamiento quien de informes de la resolución que llegue a dar la jueza Primero de Distrito, Berenice Gómez.