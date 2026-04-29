Pasarán seis años de prisión por homicidio en una riña en la colonia Las Torres III

• Deberán pagar $1,575,200 pesos por la reparación del daño

La Fiscalía de Distrito Zona Centro, obtuvo una sentencia de seis años de prisión, dictada en un procedimiento abreviado en contra de los imputados Jesús Alejandro P. R., y Braulio Ernesto V. R., por el delito de homicidio calificado.

Los datos de prueba expuestos por el agente del Ministerio Público, de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Contra la Vida, fueron determinantes para que los ahora condenados solicitaran la terminación anticipada de su proceso, admitiendo su responsabilidad penal.

De acuerdo a la investigación ministerial, Jesús Alejandro P. R., y Braulio Ernesto V. R., participaron en una riña ocurrida el 19 de abril del año en curso, en las inmediaciones de la colonia Las Torres III, de esta ciudad de Chihuahua.

En la pelea, ambos golpearon repetidamente a la víctima, causándole hemorragia cerebral y traumatismo craneoencefálico severo.

Fueron detenidos con órdenes de aprehensión cumplimentadas por oficiales de la Agencia Estatal de Investigación, los días 27 y 28 de abril de 2026, respectivamente.

En la audiencia inicial, desarrollada ayer martes, se formuló imputación en su contra y fueron vinculados a proceso, en el cual solicitaron el procedimiento abreviado para recibir la sentencia dictada por el Juez de Control del Distrito Judicial Morelos conocedor de la causa penal 1141/2026.

Órgano jurisdiccional que también los condenó a pagar la cantidad de un millón 575 mil 200 pesos, por concepto de reparación del daño.

El trabajo expuesto por parte de esta representación social para obtener la sentencia condenatoria, es resultado de la profesionalización de sus agentes, para que cada vez más personas tengan acceso a la justicia y otras más sean sometidas a ella, respetando en todo momento el debido proceso.