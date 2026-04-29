Experiencia académica en UACH fortalece formación de estudiantes de la UNACH

La Facultad de Ciencias Agrotecnológicas (FACIATEC) de la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH) recibió a estudiantes de la Licenciatura en Turismo de la Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH), quienes realizaron visita académica a la capital del estado con el objetivo de fortalecer su formación profesional mediante el conocimiento de experiencias educativas y científicas.

Durante su estancia, las y los estudiantes recorrieron las instalaciones de FACIATEC, donde conocieron de primera mano el trabajo que se desarrolla en los diversos laboratorios, como parte de los quehaceres académicos y de investigación que distinguen a esta unidad académica.

Además, personal docente especializado brindó una explicación detallada sobre los proyectos que se impulsan en las diferentes áreas, al destacar la importancia de la vinculación entre disciplinas para el desarrollo integral del sector.

Con este tipo de actividades, la Universidad Autónoma de Chihuahua afianza su compromiso con la vinculación académica interinstitucional, al promover espacios de aprendizaje que contribuyen a la formación de profesionales con una perspectiva amplia, crítica y orientada al desarrollo sostenible.