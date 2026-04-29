Fortalece SEyD medidas de prevención en escuelas ante retos virales de riesgo

-La dependencia exhorta a madres, padres de familia y tutores a supervisar el uso de redes sociales y reforzar el diálogo en el hogar

Con el objetivo de garantizar la integridad y seguridad del alumnado, la Secretaría de Educación y Deporte (SEyD) informó la implementación de estrategias de prevención y vigilancia en los planteles escolares de la entidad, derivado de la reciente circulación de “retos” de riesgo en redes sociales.

La dependencia estatal señaló que se mantiene una supervisión permanente dentro de los centros escolares para salvaguardar a la comunidad estudiantil.

Como parte de estas acciones, se ha puesto a disposición de directivos, docentes y personal administrativo el Protocolo de Prevención y Actuación en Planteles de Educación Básica, una herramienta clave para identificar y atender oportunamente cualquier conducta que represente una amenaza.

Asimismo, la SEyD anunció la reactivación de las Mesas Interinstitucionales de Prevención de la Violencia Escolar en las distintas regiones del estado.

En estos espacios participan organismos de derechos humanos, asociaciones civiles, autoridades municipales e instancias gubernamentales para articular una respuesta integral ante las nuevas dinámicas digitales.

La dependencia puntualizó que la seguridad de las y los estudiantes es una responsabilidad compartida, y llamó a madres, padres de familia y tutores a fortalecer la vigilancia desde el hogar a través de:

Revisión periódica de mochilas, para asegurar que no se introduzcan objetos ajenos a la actividad escolar

Diálogo permanente, para fomentar una comunicación cercana sobre los peligros de los contenidos virales

Uso responsable de redes sociales, que incluye orientar a sus hijas e hijos sobre el acompañamiento digital y los límites de las plataformas tecnológicas

La Secretaría de Educación y Deporte reconoció el respaldo y acompañamiento de las Secciones 8 y 42 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) para ejecutar estas acciones, cuyo fin es garantizar entornos escolares seguros para la niñez y juventud de Chihuahua.