Inicia Gabinete Infantil 2026 actividades por el Día de la Niñez

Como parte de las actividades con motivo del Día de la Niñez que organiza el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Educación y Deporte (SEyD), las y los integrantes del Gabinete Infantil 2026 comenzaron una serie de dinámicas de integración y sana convivencia.

Acompañados por sus madres y padres, las y los 18 estudiantes de diversas instituciones educativas de nivel primaria arribaron a la ciudad de Chihuahua para dar inicio a una jornada lúdica, formativa y de esparcimiento.

La mandataria infantil, Daniela Hernández Trejo, de la Primaria Miguel Ahumada No.2037, del municipio de Ahumada y los 17 integrantes del gabinete, tuvieron una revisión médica por parte de un grupo de especialistas para detectar posibles problemas de visuales y, en su caso, dotarlos de sus respectivos lentes.

Posteriormente, sostuvieron una comida de presentación en la que se contó con la presencia de la directora de Educación Básica, Minerva Arisbe Segovia Bustamante, así como de la directora general de Servicios Educativos del Estado de Chihuahua (SEECH), Teresa de Jesús López Ramírez, además de diversas autoridades educativas.

A lo largo de dos días, las y los menores de edad realizarán una serie de paseos por la ciudad y visitas a museos para, finalmente, el jueves 30 de abril, participar en el evento protocolario en Palacio de Gobierno.