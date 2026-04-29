Renuncia de César Jáuregui a la FGE favorece la transparencia en la investigación: Bonilla

Tras la renuncia de César Jáuregui Moreno como fiscal General de Chihuahua el pasado lunes, el edil capitalino, Marco Bonilla opinó que esta decisión fortalece la transparencia en las investigaciones, por lo que aprovechó para brindar su respaldo total a la gobernadora Maru Campos.

“La verdad es que tenemos una gobernadora muy valiente, muy echada para adelante que, el mejor de los deseos que decíamos aborita es que esas drogas que se fabricaban en ese narcolaboratorio, pues no lleguen a los niños y a las niñas de Chihuahua. Que no lleguen a los niños de cualquier rincón del mundo que muchas se exportan a Estados Unidos”.

El mandatario insistió que aquí hay una gobernadora que combate de frente sin miramiento alguno contra la delincuencia organizada. Aseveró que en la presidenta Claudia Sheinbaum también ve un cambio de actitud en el tema del combate a la delincuencia.

“Veo un plan, veo estructura, veo más apoyo como en este operativo, ustedes saben, la mitad de los elementos eran federales, la otra mitad estatales. Veo una colaboración cercana, veo que no se está apegando a la política de abrazos, no balazos, sino realmente tomando con seriedad el tema de la persecución a quienes quieren robarle la paz y la tranquilidad a México, así que, yo reconozco a la gobernadora y también a César Jáuregui, que esto da más transparencia al manejo de la información”.

Cabe recordar que el exfiscal Jáuregui Moreno, renunció derivado de la controversia desatada desde que en un accidente donde fallecieron agentes de Fiscalía y ciudadanos estadounidienses.