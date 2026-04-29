Juicio político debe descartarse, no hay materia: Santiago De la Peña

El secretario general de Gobierno, Santiago De la Peña Grajeda manifestó que no existe materia para que el Senado realice un juicio político a la gobernadora María Eugenia Campos Galván.

Reiteró que la invitación que se le hizo a la mandataria estatal para acudir al Senado se convirtió en un intento de hacer circo mediático.

De la Peña Grajeda reiteró su coincidencia con lo expresado por el senador Colosio en el sentido de que la Cámara Alta tiene muchos asuntos en qué ocuparse y que serían de gran beneficio para la población mexicana.