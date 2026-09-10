Golpean por tercera vez a empresas del sector automotriz: roban más de 500 mil pesos a John Deere

Un robo superior a los 500 mil pesos fue reportado esta mañana en las instalaciones de la empresa distribuidora John Deere, ubicada sobre la carretera 45, casi en el cruce con la avenida Desarrollo, al norte de la ciudad de Chihuahua, donde delincuentes ingresaron tras forzar las puertas del almacén.

Fueron empleados de la empresa quienes descubrieron el atraco al llegar a las instalaciones y encontrar las puertas del área de almacén violentadas, por lo que de inmediato solicitaron apoyo a través del número de emergencias. Elementos de la Policía Municipal acudieron como primeros respondientes y posteriormente arribaron agentes ministeriales para iniciar las investigaciones.

El caso llamó la atención de las autoridades debido a que en menos de un mes se han registrado al menos otros dos robos contra empresas del mismo ramo y en el mismo sector de la ciudad. Entre los establecimientos afectados se encuentra Hino, dedicada a la venta de camiones, así como una empresa de Volkswagen Diésel.

Con el atraco registrado esta mañana en John Deere, suman al menos tres negocios afectados bajo un esquema similar, por lo que las autoridades investigadoras deberán determinar si existe relación entre los casos. Agentes ministeriales recabaron evidencias y revisaron las instalaciones en busca de indicios que permitan identificar a los responsables.