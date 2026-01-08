Gobierno Municipal de Aldama celebra Mega Rosca de Reyes

Aldama, Chih.– El Gobierno Municipal de Aldama, en coordinación con el DIF Municipal, realizó este martes la Mega Rosca de Reyes, evento que reunió a decenas de familias para celebrar una de las tradiciones más esperadas del inicio de año. La actividad fue encabezada por la alcaldesa Mtra. Sandra Galindo Sinecio.

Como invitado especial se contó con la presencia del presidente municipal de Chihuahua, Marco Bonilla, quien participó en la celebración y llevó sorpresas para las niñas y niños asistentes. Asimismo, acudió el senador Mario Vázquez, quien se sumó a esta jornada de convivencia familiar.

Durante la tarde se llevó a cabo la repartición de la tradicional rosca de Reyes, además de la entrega de obsequios a las y los menores de la comunidad, en un ambiente de alegría y unión. Autoridades municipales destacaron la importancia de mantener vivas las tradiciones y promover espacios de convivencia para las familias de Aldama.