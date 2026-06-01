Gobierno gastó 1.2% más que hace un año pese a menor recaudación

El gobierno de Claudia Sheinbaum continuó con la llave del gasto abierta pese a la caída de los ingresos públicos en el primer cuatrimestre, en medio de la meta de reducir el déficit fiscal, nuevamente, este año, de acuerdo con los datos divulgados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

El Informe de Finanzas Públicas y la Deuda Pública a abril mostró que el gasto ejercido fue de 3 billones 175,612 millones de pesos, lo que representó un crecimiento de 1.4% anual pese a la caída de 2.2% de los ingresos públicos, principal fuente de financiamiento del gasto.

Pese al crecimiento del gasto público, Hacienda reportó un subejercicio en el periodo, es decir, se gastó menos de lo que se aprobó en el calendario. En total, no se gastaron 351,083 millones de pesos que estaban presupuestados entre enero y abril pasados.

“El gasto público continuó orientado a promover el bienestar de la población y a garantizar el ejercicio efectivo de los derechos constitucionales”, aseguró la dependencia a cargo de Édgar Amador Zamora.

Por rubros, el gasto programable –que se destina a los bienes y servicios para atender a la población– creció 1.4% y llegó a 2 billones 783,472 millones de pesos; sin embargo, al interior de éste la inversión física continuó con la llave del gasto cerrada, con una caída de 18.4% anual pese al Plan de Infraestructura anunciado en febrero pasado, y con el cual el gobierno busca potenciar tanto la inversión física pública y privada como el crecimiento.

En contraste, los recursos ejercidos en pensiones y jubilaciones –una de las grandes presiones del gasto público– mostró un aumento anual de 6.8%, siendo el rubro que más creció al interior del gasto.

Participaciones y costo financiero cayeron

En el caso del gasto no programable, incluyendo el costo financiero de la deuda, los adefas y las participaciones a los estados, se observó un incremento de 1.2% anual en el primer cuatrimestre del año, al desembolsar un total de 968,715 millones de pesos.

No obstante, dos componentes de este gasto mostraron caídas. Las participaciones a los estados, que son parte del gasto federalizado, fueron de 511,218 millones de pesos, lo que representó una caída anual de 2.2 por ciento.

De acuerdo con la Secretaría de Hacienda, esta reducción se da a la par de la caída de 2.6% observada, en el mismo periodo, de la recaudación federal participable.

En tanto, el costo financiero de la deuda, que son los recursos que van para el pago de intereses y otras comisiones por la deuda que mantiene México, fue de 392,140 millones de pesos, una disminución de 3.4% en comparación con el mismo periodo de hace un año.

“El costo financiero de la deuda se ubicó 68,000 millones de pesos por debajo de lo previsto en el programa, como resultado de las operaciones de refinanciamiento que mejoraron el perfil de vencimientos aún en un entorno de condiciones financieras complejas. Respecto a enero-abril del 2025, este rubro disminuyó 3.4% anual favorecido por el efecto de la apreciación cambiaria sobre los pasivos denominados en moneda extranjera”, explicó la Secretaría de Hacienda.