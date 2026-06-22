Gobierno entregará 40 mil pesos a 36 mil familias jornaleras de San Quintín, anuncia Sheinbaum

Ciudad de México. Tras la gira que efectuó la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, por San Quintín, Baja California, admitió que los jornaleros trabajan “a destajo” porque se les paga por la cantidad de productos que recolectan, de modo que a veces laboran hasta 18 horas diarias y por ello es que el gobierno les otorgará una ayuda de 40 mil pesos a 36 mil familias para que mejoren las condiciones de sus viviendas y la electrificación porque es un sitio muy grande, es una superficie muy grande, “pero vamos a atender a todos”.

Al ser cuestionada en la conferencia matutina sobre la evaluación que hace de su visita a este municipio, informó que ya se cuenta con el Centro de atención para los jornaleros, a fin de que puedan ir a presentar una queja de manera directa y una revisión de todas las empresas que trabajaba en San Quintín, Ensenada y el norte de Baja California Sur, además de que harán una revisión de todas las empresas, para garantizar que tengan su seguridad social.

Aclaró que el plazo son seis meses de prueba y en agosto o septiembre deben mostrar que los trabajadores cuentan con el certificado ante el IMSS para poder exportar.

Indicó que por ello regresará dentro de seis meses, además de revisar los problemas de agua potable y electricidad, porque muchos ejidos vendieron sus tierra de manera no formal y construyeron una vivienda precaria.

“Va a haber una visita conjunta entre Secretaría del Trabajo y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) para garantizar que tengan su seguridad social. Y por otro lado, recuerden que aprobamos un certificado para exportación. Hay seis meses de prueba y a partir de agosto o septiembre, para poder exportar tienen que otorgar el certificado de los trabajadores que están registrados ante el IMSS”, explicó.

No obstante, admitió que todavía faltaría garantizar la jornada de ocho horas para los jornaleros y ahí es donde tienen que poner énfasis, porque laboran jornadas muy largas.