Gobierno de México y gasolineros fijan tope de 28 pesos por litro de diésel

El gobierno de México y gasolineros se comprometieron a que el precio máximo del diésel sea de 28 pesos por litro, informaron ayer en un comunicado las secretarías de Energía, Defensa, y Hacienda y Crédito Público, entre otras.

A inicios de mes, ante el aumento de los precios internacionales del diésel por el conflicto en Medio Oriente, el gobierno federal acordó con los gasolineros mantener el precio del diésel por debajo de 30 pesos por litro.

En el comunicado se indicó que la administración federal y las empresas del sector gasolinero “mantienen una estrecha coordinación y comunicación que permiten beneficios directos a las familias mexicanas”.

Precisaron que en el contexto actual, que ha resultado en el encarecimiento del petróleo y productos derivados, entre ellos los combustibles, dan continuidad al acuerdo temporal para reducir el costo del diésel.

Este combustible es un insumo estratégico para la economía, ya que sostiene la mayor parte del transporte de mercancías y una parte relevante del de pasajeros, además de ser clave en actividades productivas como la agricultura, la construcción y la industria.

Su disponibilidad y precio inciden directamente en los costos logísticos y de producción, por lo que cualquier variación se transmite a lo largo de las cadenas de suministro y termina reflejándose en los precios al consumidor.

Hacienda mantiene apoyo a las gasolinas

Hacienda informó que, por cuarta semana consecutiva, aplicará estímulos fiscales a las gasolinas y el diésel.

Sin embargo, el apoyo será menor respecto al de semanas previas, de acuerdo con el decreto publicado ayer en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

Para el periodo del 18 al 24 de abril, la SHCP otorgará un estímulo de 43.17 por ciento al diésel y de 11.67 por ciento a la gasolina regular (Magna), la de mayor consumo en el país.

Esto implica que el gobierno absorberá una parte menor del impuesto por litro. En el caso del diésel, cubrirá 3.18 pesos por litro, y los consumidores, 4.18.

Para la gasolina Magna, el apoyo será de 0.78 pesos, por lo que los automovilistas desembolsarán 5.91 pesos por litro.

El precio de los combustibles depende del precio del crudo, el tipo de cambio, la distribución y la carga fiscal.