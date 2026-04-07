Gobernadora atenta a situación de 8 chihuahuenses en Perú, llamado a la SRE para que ayude con su retorno

Santiago De la Peña Grajeda, secretario general de Gobierno manifestó que el Gobierno del Estado y la gobernadora María Eugenia Campos Galván se mantienen atentos a la situación que atraviesan 8 personas chihuahuenses que sufrieron un accidente vehicular en Perú.

Señaló que desde el momento en que tuvieron conocimiento de los hechos, trataron de comunicarse con ellos por vía telefónica sin poder embargo, no han podido establecer llamada. Asimismo, se mantiene comunicación con la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), instancia a la que le compete, desde el Consulado, brindarles la asistencia que requieran.

Dichas personas viajaban a un vehículo de turismo que impactó contra un particular y de los 8 connacionales, 6 requirieron ser hospitalizados por lo que, ante las lesiones que sufrieron, temen perder sus vuelos de regreso y solicitan apoyo de las autoridades mexicanas.

El secretario reiteró que llamado para la SRE atienda a la brevedad a las 8 personas chihuahuenses, poniendo a su disposición las condiciones para que puedan regresar al país: “de entrada nosotros seguiremos insistiendo y haciéndonos presentes con cada uno de ellos a través de las dos vías y que sepan que el Gobierno del Estado, que la gobernadora Maru Campos está al pendiente de lo que está sucediendo con ellos”.