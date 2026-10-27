Gobernación y Concamin acuerdan mesas de trabajo para acceder al estímulo fiscal, sin la presencia de Canacar

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, saluda al presidente de la Concamin, Alejandro Malagón. Foto: Cuartoscuro

Sin la presencia de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar), que mantiene protestas en distintos puntos del país, la Secretaría de Gobernación acordó con representantes de otras organizaciones de transportistas –afiliadas a la Concamin– instalar mesas de trabajo para atender sus demandas en materia fiscal, hacendaria, de seguridad e infraestructura carretera.

Tras una reunión de más de dos horas en la sede de Gobernación, Alejandro Malagón, presidente de la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos (Concamin), informó que la primera mesa se realizará mañana a las 13 horas con autoridades hacendarias –el lugar está por definirse–, con el propósito de revisar los planteamientos presentados y encontrar soluciones.

Entre los principales planteamientos, indicó, la reducción de 300 millones a 250 millones de pesos como tope máximo de ingresos anuales para acceder al estímulo fiscal que permite acreditar hasta el 50 por ciento del pago de peajes contra el Impuesto Sobre la Renta (ISR).

También mencionó pendientes sobre infraestructura, grúas, casetas y jornadas laborales, incluido el tema de la semana de 40 horas.

En el encuentro, encabezado por los secretarios de Hacienda, Edgar Amador Zamora y de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, la Confederación Nacional de Transportistas Mexicanos (Conatram) destacó que también se abordó la inseguridad en las carreteras, los costos de los viajes, el mantenimiento de la red carretera y la reducción de los excesos de peso de los vehículos de carga, que -dijo- deterioran las vías del país.

Elías Dip Ramé, presidente de esta organización de transportistas, señaló que en materia de seguridad se pidió que se triplique el número de patrullas y elementos desplegados por la Guardia Nacional en las carreteras, ante los robos y asaltos que afectan tanto a los transportistas como a la población en general.

Afirmó que los problemas que aquejan al sector fueron expuestos durante el encuentro, aunque reconoció que no podían resolverse de inmediato y que su atención dependerá del trabajo que se desarrolle en las próximas reuniones.

Al explicar la ausencia de la Canacar y de otras agrupaciones que habían anunciado su participación, el subsecretario de Gobernación César Yáñez señaló que la mañana de este lunes, alrededor de las 10:30 horas, le notificaron que finalmente no acudirían.

El funcionario dijo que el gobierno federal respeta su decisión de manifestarse, pero sostuvo que las mesas de diálogo estaban disponibles para atender sus reclamos. Aseguró que las autoridades darán seguimiento a los compromisos asumidos y que se prevé instalar reuniones temáticas con Hacienda, las áreas de comunicaciones y transportes y la Secretaría del Trabajo.

Agregó que también existe la propuesta de convocar a una mesa con la Fiscalía General de la República, a petición de los propios transportistas.

Sobre la posibilidad de retomar el diálogo con las agrupaciones que no acudieron, Yáñez indicó que el gobierno esperará a conocer si desean reunirse nuevamente, luego de que optaron por movilizarse.