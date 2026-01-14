General Motors invertirá mil mdd en México los próximos dos años

Ciudad de México. General Motors (GM) de México concluyó 2025 con “sólidos resultados en sus ventas” y adelantó que invertirá en territorio nacional mil millones de dólares durante los próximos dos años, lo cual ocurre en medio de un panorama complicado para la industria automotriz.

A pocos meses de que comience formalmente la revisión del T-MEC, la automotriz estadunidense indicó que el año pasado tuvo “un desempeño sobresaliente en diciembre y liderazgo en segmentos clave”.

Detalló que vendió 198 mil 153 unidades en el mercado mexicano, por lo que se ubicó en el segundo lugar de la industria y logró una participación de mercado de 12.2 por ciento.

Precisó que sólo en diciembre de 2025, las ventas de la compañía registraron un incremento de 11.2 por ciento frente a diciembre de 2024.

“Cerramos 2025 con sólidos resultados, reafirmando nuestro compromiso con ofrecer a nuestros clientes innovación, calidad y valor en cada vehículo”, señaló Francisco Garza, presidente y director general de GM de México.

“Nos espera un 2026 de retos importantes, donde adaptaremos nuestra estrategia para responder a las cambiantes necesidades de nuestros clientes. La automotriz estadunidense indicó que como parte de esta nueva estrategia, y en línea con los esfuerzos del gobierno mexicano para fortalecer el mercado interno, realizará una inversión de mil millones de dólares durante los próximos dos años en sus operaciones locales de manufactura y continuará trabajando en proyectos futuros enfocados en la demanda doméstica.

“General Motors de México continuará en 2026 impulsando la innovación, fortaleciendo su presencia en segmentos clave y avanzando hacia un futuro más sostenible”, indicó, antes de señalar que pronto detallará más sobre la inversión.

El anuncio de la inversión ocurre en medio de una situación complicada para la industria automotriz de América del Norte, pues Estados Unidos ha impuesto aranceles de hasta 25 por ciento a vehículos ligeros que no cumplen con las reglas de origen del T-MEC. Aunado a ello, también se suman aranceles al aluminio, al acero y al cobre.

Derivado de la política arancelaria de la Unión Americana, en 2025 las exportaciones mexicanas de vehículos ligeros sumaron 3 millones 385 mil 785 unidades, dato que mostró una disminución de 2.68 por ciento frente al mismo periodo de 2024. La producción total de la industria fue de 3 millones 953 mil 494 de automóviles ligeros, dato que mostró un retroceso de 0.90 por ciento frente a 2024.