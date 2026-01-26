Futbolistas mexicanos que jueguen partidos del Mundial 2026 deberán pagar ISR

Ciudad de México. El gobierno federal confirmó que los jugadores que participen en los partidos de la Copa Mundial de Futbol 2026 que se realicen en México tendrán que pagar el ISR correspondiente.

Esto, explicó Gabriela Cuevas, representante del gobierno federal para la organización de la justa deportiva, como parte de los acuerdos alcanzados con la FIFA para revertir los beneficios fiscales para ese organismo que se autorizaron durante el gobierno de Enrique Peña Nieto.

“No ha sido una decisión unilateral, sino un larguísimo proceso de negociación. Ambas partes estuvimos de acuerdo, y sí, también hay que reconocer el apoyo de FIFA que entienden que hoy México tiene una realidad política legal y institucional que la que tenía en enero del 2018”, expresó la funcionaria.

Refirió que desde enero de 2018, aun bajo el mandato de Peña Nieto, a través de la Secretaría de Gobernación (SG), se firmaron “una serie de garantías que comprometían al Estado mexicano en varias cosas, permitan decirles, muchas terriblemente arbitrarias”.

Un ejemplo, dijo, es que la SG pretendía exentar pago de predial, cuando ese cobro es una atribución municipal.

“Incluso se le daban exenciones fiscales a la FIFA por un periodo de 10 años, o sea 10 años ni siquiera se tarda uno en organizar un mundial”.

Frente a ello, Cuevas refirió que la Secretaría de Hacienda, la Procuraduría Fiscal, el SAT y otras dependencias han trabajado y negociado con FIFA para limitar esos beneficios aprobados en la última administración neoliberal.

“Por ejemplo, de 10 años (de exenciones para FIFA) se redujo a sólo uno, solamente 2026; se redujo también el número de personas, el número de bienes que son susceptibles para tener algún tipo de beneficio fiscal. Hay quienes decían que todo los que venga del Mundial va a tener exenciones fiscales, es falso. Exenciones o cualquier tipo de beneficio fiscal sólo lo tendrán aquellos bienes o personas estricta y directamente relacionados con la celebración del torneo en nuestro país”.

Esto es, detalló, una marca usada por los jugadores en un partido porque así lo requiere en la cancha, sÍ habrá esos beneficios fiscales para esas empresas; pero si esas marcas se comercializan en tiendas deportivas, no tendrán ninguna ventaja y deberán pagar sus impuestos completos.