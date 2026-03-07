Fuertes vientos y máximas de hasta 27°C este fin de semana en la capital

La Coordinación Municipal de Protección Civil, informó que este fin de semana se esperan máximas de hasta 27°C y fuertes vientos.

De acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional, para este sábado se espera una temperatura máxima de 24°C y mínima de 10°C grados, con cielo parcialmente nublado y ráfagas de viento de hasta 35 kilómetros por hora; para el domingo, el pronóstico indica una máxima de 25°C y mínima de 11°C, con cielo parcialmente nublado y condiciones similares de viento moderado.

Ante la presencia de ráfagas de viento, la Coordinación Municipal de Protección Civil recomienda a la ciudadanía asegurar objetos que puedan desprenderse en azoteas o patios, conducir con precaución y mantenerse atentos a su entorno, especialmente ante estructuras, anuncios o árboles que pudieran representar algún riesgo.

El Gobierno Municipal invita a la población a mantenerse informada a través de los canales oficiales y reportar cualquier emergencia al 9-1-1.