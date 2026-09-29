Activa Gobierno Municipal volantas preventivas al norte y sur de la ciudad por lluvias

-Protección Civil, Policía Municipal, Bomberos y una asociación de rescate recorren zonas de riesgo

H. Ciudad de Chihuahua, Chih., a 28 de septiembre de 2026.- Ante las lluvias registradas en Chihuahua Capital, el Gobierno Municipal activó volantas preventivas al norte y sur de la ciudad para supervisar canales, arroyos y otros puntos donde la corriente pudiera representar un riesgo para las personas.

Las volantas están integradas por personal de Protección Civil Municipal, la Policía Municipal, el Heroico Cuerpo de Bomberos y Rescate, así como integrantes de una asociación de rescate.

Durante la semana previa, estas áreas realizaron recorridos y pidieron a las personas que se encontraban en canales y arroyos que desalojaran dichos espacios, con el fin de evitar que fueran arrastradas por una corriente repentina.

El Gobierno Municipal recomienda a la ciudadanía no ingresar ni permanecer en cauces, evitar cruzar calles o pasos inundados, mantenerse alejada de la corriente y atender las indicaciones del personal de emergencia. Si observa a una persona en riesgo, no intente rescatarla por cuenta propia y llame de inmediato al 9-1-1.

Las volantas continuarán con recorridos preventivos conforme a las condiciones de lluvia y los reportes recibidos.