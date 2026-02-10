Fueron 8 suicidios en enero; Bonilla llama a hacer uso del *800 para prevenirlos

Enero cerró con ocho suicidios comprobados en la capital, según información de Fiscalía, siete de ellos fueron varones y una mujer.



Hoy se amaneció con otro desafortunado hecho en un domicilio de la colonia 3 de mayo. Una mujer de 31 años de edad fue encontrada por sus familiares en la habitación. Se provocó heridas que la desangraron.



Al respecto, el alcalde de Chihuahua, Marco Bonilla expresó que la capital está por debajo del mes de enero del año pasado.



“Hemos estado trabajando, como ustedes saben, acabamos de presentar la línea de atención a crisis que ya la mejoramos con el asterisco 800. El tema de suicidio es muy variable. También debo decirles que en el municipio de Chihuahua la variante cambia. Se los he mencionado en otras ocasiones. Lamentablemente, quienes están decidiendo privarse la vida son adultos jóvenes. 29 y 45 años de edad más o menos son las personas que más presentan este comportamiento es complejo, porque a una persona puede ser estudiante y sabes que la encuentras en la escuela, primaria, secundária, preparatoria, universidad. A una persona da industria maquiladora, en una maquiladora”.

Recalcó la importancia de la red de apoyo principal es la familia. “Como familia podemos detectar si alguien en nuestra casa no está bien, no va bien. Y lo único que tenemos que hacer hoy es marcar asterisco 800. Con esa llamada, pues simple y sencillamente podemos salvarle la vida a alguien porque entra el equipo capacitado y experimentado del IMPAS para poder dar la contención necesaria y poder aligerar la carga que llevan las personas que tienen algún síntoma de depresión, ansiedad, o algún bache económico, hay muy variadas situaciones del por qué una persona decide privarse la vida”.