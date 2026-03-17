Frío amanecer en Chihuahua capital debido a una masa de aire ártico; temperatura aumentará durante la tarde

Una masa de aire ártico cubrirá gran parte del territorio nacional, manteniendo ambiente muy frío a frío al amanecer en estados de la Mesa del Norte y Mesa Central, así como ambiente gélido en Chihuahua y Durango.

Potosí. Cielo con nubes dispersas y sin lluvia en el resto de la Mesa del Norte. Por la mañana, ambiente muy frío a frío en la región y gélido en zonas de Chihuahua y Durango.

Durante la tarde, ambiente templado en gran parte de la región, pronosticándose cálido en Durango (noroeste) y caluroso en Chihuahua (suroeste).

Viento de dirección variable de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h en Coahuila y Nuevo León, y rachas de 30 a 50 km/h en Durango, Zacatecas, Aguascalientes y San Luis Potosí.