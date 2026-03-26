Revocación de mandato era cargar los dados para cierto partido, era contaminar la elección del 2027: Presidente del Congreso

Ante la aprobación del Plan B electoral en el Senado, pero en donde también se rechazó que la revocación de mandato de la presidenta Claudia Sheinbaum se empatara con la jornada electoral del 2027, el presidente del Congreso de Chihuahua, Guillermo Ramírez, resaltó el trabajo de la oposición y del PT, pues consideró que la revocación de mandato el año entrante “era cargar los dados para cierto partido político”.

“Una democracia se debe construir con solidez y escuchando a todos. No podemos nosotros, como partidos o como ciudadanía, contaminar una elección sacando al gobierno federal o la titular del gobierno federal a que haga campaña con sus candidatos. Yo creo que eso nos queda claro a todos”, recalcó Ramírez Gutiérrez.

El presidente del Poder Legislativo recordó que “primero fue el plan original, después se desencadenó en un Plan B, en el que la presidenta Claudia Sheinbaum manda un proyecto para reformar algunos artículos, y en la reserva que pone el PT y acompaña el PRI, acompaña el PAN, acompaña MC, yo creo que habla de que poder unir a la oposición, pues se pueden lograr grandes cosas en cuestión de democracia aquí en el país”.

“Esa reserva que pasó en donde se quita la revocación de mandato para estas elecciones en el 2027, era cargar los dados para cierto partido que está en el oficialismo. Y yo creo que la democracia no se puede a acotar de esa manera”, enfatizó el presidente del Congreso del Estado de Chihuahua, Guillermo Ramírez Gutiérrez.