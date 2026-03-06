Frente frío 39 ingresa a Chihuahua; prevén vientos para este viernes

La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) emitió una alerta preventiva a la población, ante el pronóstico de viento fuerte y lluvia en gran parte del territorio estatal, derivado de la entrada al país del frente frío 39.

☔️🌧️ En entidades del noroeste, norte, noreste y occidente de #México, se pronostican #Lluvias aisladas durante las próximas tres horas. 🤓 Más información en las imágenes 👇 pic.twitter.com/epMxcWiJB3 — CONAGUA Clima (@conagua_clima) March 6, 2026

Este viernes se prevé cielo despejado a medio nublado y rachas de viento de hasta 75 km/h en Guerrero, Carichí y Cusihuiriachi, y tolvaneras en las zonas norte, centro y sur, así como posibilidad de lluvia con actividad eléctrica en la zona serrana.

El sábado 7 habrá ambiente frío por la mañana y poco caluroso en la tarde, con heladas en la zona serrana. Habrá cielo despejado a medio nublado con ráfagas de viento de hasta 75 km/h en Guerrero, Carichí y Cusihuiriachi, y tolvaneras en el norte, noroeste, centro y sur.

Se esperan lluvias dispersas de 2.1 a 5 mm en Juárez, Guadalupe, Ascensión y Manuel Benavides; aisladas en Janos, Nuevo Casas Grandes, Madera, Jiménez, Coyame y Ojinaga, y posibilidad de aguanieve en Madera.

La CEPC recomienda a la ciudadanía extremar precauciones al transitar en carretera ante la baja visibilidad por tolvaneras, asegurar techos, láminas y objetos que puedan ser desplazados por el viento, así como no encender fogatas en campo abierto.