Frente frío 27 traerá nublados y clima templado para este lunes

Este lunes, un frente frío (posible número 27) sobre el extremo noroeste de México, en interacción con las corrientes en chorro subtropical y polar, una vaguada en niveles altos de la atmósfera, un canal de baja presión, una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera y la entrada de humedad procedente del Océano Pacífico, favorecerán ambiente de frío a fresco por la mañana, de templado a poco caluroso por la tarde, temperaturas muy frías en la zona serrana, con heladas en varias partes de la sierra, cielo de mayormente despejado a parcialmente nublado.

Vientos de 10 a 20 km/h, que pueden superar los 55 km/h en partes de las zonas oeste y centro, incluye: Carichí, Cusihuiriachi, Riva Palacio y Majalca.

Además, pueden superar los 45 km/h en partes de las zonas norte, noroeste, oeste, suroeste, centro y sur, incluye: Palomas, Janos, Casas Grandes, Nuevo Casas Grandes, Madera, Ignacio Zaragoza, Gómez Farías, Namiquipa, Bachíniva, Guerrero, Bocoyna, Guachochi, Balleza, Nonoava, San Francisco de Borja, Cuauhtémoc, Gran Morelos, Santa Isabel, Belisario Domínguez, Chihuahua, Aquiles Serdán, Aldama, Rosales, Meoqui, Julimes, Delicias, Satevó, Valle de Zaragoza, Parral, San Francisco del Oro y Santa Bárbara.

Asimismo, pueden superar los 35 km/h en partes de las zonas norte, noroeste, oeste, suroeste, centro, sureste y noreste, incluye: Juárez, Guadalupe, Práxedis G. Guerrero, Ahumada, Ascensión, Galeana, Buenaventura, Temósachi, Matachí. Ocampo, Maguarichi, Guadalupe y Calvo, Saucillo, El Tule, Rosario, Huejotitan, Matamoros, Allende, Camargo, La Cruz y Coyame del Sotol.

Las ráfagas de los vientos fuertes pueden ocasionar en partes de: Carichí, Cusihuiriachi, Riva Palacio y Majalca. Sin lluvias.

Las temperaturas esperadas para este día son (máx/min °C): Chihuahua 24/11, Juárez 21/7, Janos 21/6, Madera 16/1, Temósachi 20/0, Cuauhtémoc 19/6, Ojinaga 26/9, Delicias 27/8, Camargo 26/7, Jiménez 25/6, Parral 24/8, Creel 15/0, Chínipas 29/15, Guachochi 16/1, El Vergel 15/-2.