Frente a la próxima temporada de lluvias, Marco Bonilla instruye limpieza permanente en arroyos de la ciudad

Con el objetivo de evitar acumulación de basura que podría resultar en un taponamiento, el Gobierno Municipal, a través de la Dirección de Servicios Públicos Municipales, trabaja de forma permanente en la limpieza de arroyos al norte de la ciudad.

Con maquinaria pesada, personal de la dependencia en mención se encarga de retirar la basura acumulada, además de remover el escombro que la ciudadanía deposita en estos espacios, esto, para evitar taponamientos que a su vez podrían derivar en una inundación.

De igual forma, se brinda atención a espacios canalizados, donde es necesario se ingresa con maquinaria pesada o bien con cuadrillas manuales que se encargan de retirar la hierba, escombro y basura que ahí se acumulan.

La instrucción es que, frente a una posible temporada de lluvias se trabaje en evitar taponamientos en estas zonas, para seguridad de la ciudadanía y mejorar el entorno.

El Gobierno Municipal, exhorta a la ciudadanía a evitar depositar basura en los lechos de los arroyos y si se detectan personas realizando dichas acciones, se invita a reportar al 072 o en la aplicación Marca el Cambio.