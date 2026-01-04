“Frenan” en el Senado el ingreso de tropas de EE.UU. a México

En el Senado de la República se puso en pausa la autorización para el ingreso de tropas de Estados Unidos a territorio mexicano ante la reciente captura del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.

De acuerdo con información de la reportera Leti Robles, la Comisión de Marina del Senado, presidida por el morenista Carlos Lomelí, canceló la sesión programada para este lunes 5 de enero, sin que se definiera una nueva fecha para discutir el asunto.

El morenista Manuel Huerta manifestó que se trata de una decisión que dará espacio a un análisis más amplio del tema.

¿Por qué ingresan militares de EE.UU. a México?

Con cierta frecuencia desde el Poder Legislativo se autoriza el ingreso de militares de Estados Unidos a México para actividades de capacitación.

En esta ocasión, se solicitó el ingreso de 29 elementos de la Marina de Estados Unidos del 19 de enero al 15 de abril de 2026; lo anterior, con el objetivo de participar en ejercicios con las Fuerzas Armadas mexicanas para el intercambio de conocimientos tácticos y el fortalecimiento de la coordinación operativa entre las fuerzas de ambos países.

Con información de López-Dóriga Digital