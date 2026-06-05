Grupo Bafar escala posiciones y se consolida como la empresa chihuahuense mejor posicionada en el ranking de “Las 500 Empresas Más Importantes de México”

Grupo Bafar anuncia con orgullo su reciente ascenso en el prestigioso ranking anual “Las 500 Empresas Más Importantes de México”, elaborado por la revista Expansión. En la edición 2026, la compañía alcanzó la posición número 137 a nivel nacional, logrando un avance de cinco lugares respecto a la edición anterior.

Este ascenso representa un testimonio de la fortaleza, capacidad de evolución y el enfoque estratégico de Grupo Bafar para generar valor constante en un entorno empresarial cada vez más dinámico y competitivo.

Más allá de las cifras, este logro reafirma el liderazgo que Grupo Bafar ha construido a lo largo de décadas, consolidándose una vez más como la empresa chihuahuense con el mejor posicionamiento dentro de esta destacada lista.

“Detrás de cada posición, indicador o resultado, existe algo mucho más valioso: nuestra gente”, señala la organización.

Grupo Bafar atribuye este éxito al esfuerzo diario, el compromiso, el talento y la dedicación de todos sus colaboradores, cuya labor incansable hace posible que la empresa continúe creciendo, trascendiendo y contribuyendo activamente al progreso de México.

Para Grupo Bafar, este reconocimiento es un triunfo colectivo que refleja la fuerza de su cultura organizacional y el impacto positivo que generan en el país. Grupo Bafar es una organización líder comprometida con la generación de valor y el desarrollo económico de México, destacando por su trayectoria y presencia en diversos sectores industriales.