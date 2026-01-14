Fortalece SSPE seguridad en la capital a través del C7-iA

El Centro de Comando, Cómputo, Control, Coordinación, Contacto Ciudadano, Calidad y Comunicaciones–Inteligencia Artificial (C7-iA Chihuahua) continúa consolidándose como uno de los pilares estratégicos de la seguridad pública en el estado, al integrar tecnología de vanguardia, análisis de inteligencia y una coordinación permanente con los tres órdenes de gobierno.

El C7-iA mantiene un monitoreo en tiempo real mediante la Plataforma Centinela en municipios estratégicos como Guadalupe y Calvo, Jiménez, Ojinaga y Aldama, fortaleciendo de manera significativa la detección oportuna, la prevención del delito y la capacidad de reacción.

En lo que va del año, el área de inteligencia del C7-IA ha generado 38 productos de seguimiento tan solo en la capital, los cuales han sido fundamentales para apoyar a diversas instituciones en la investigación y esclarecimiento de eventos de alto impacto. De manera paralela, el uso intensivo de la Plataforma Centinela ha permitido la realización de 612 patrullajes virtuales en la capital, reflejando un aprovechamiento eficiente de las herramientas tecnológicas al servicio de la seguridad.

Derivado del monitoreo permanente, se han detectado 155 incidentes a través de cámaras de videovigilancia, lo que ha permitido reforzar las acciones preventivas y de reacción inmediata en coordinación con las corporaciones operativas en campo.

A través de las cámaras lectoras de placas, se combate el robo de vehículos, ya que permiten identificar las unidades desde su ingreso al estado, así como en el seguimiento en tiempo real mediante cámaras y procesos avanzados de videoanálisis para su localización.

Con estas acciones, y a través de la innovación tecnológica constante, el C7-iA Chihuahua refrenda su compromiso de fortalecer la seguridad pública, la prevención del delito y la protección de la ciudadanía, consolidando un modelo moderno, eficiente y basado en inteligencia para el bienestar de todo el estado.