Fortalece Manque Granados el emprendimiento en colonias con segundo Sabadito Emprendedor en Villas del Real

Con la participación de 30 vecinas de la colonia Villas del Real, la diputada federal por Chihuahua, Manque Granados, llevó a cabo con éxito la segunda edición del programa “Sabadito Emprendedor”, una iniciativa que acerca capacitaciones prácticas directamente a las colonias, con el objetivo de generar fuentes de ingreso y autoempleo para la ciudadanía.

Durante la jornada, realizada en el Centro Comunitario de Villa Fantasía – Del Real, las asistentes participaron en un taller de bisutería artesanal impartido por el Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Chihuahua (ICATECH), donde adquirieron conocimientos y herramientas que pueden convertirse en una alternativa para emprender desde casa.

La legisladora destacó que este tipo de espacios también permiten identificar el potencial que existe en las colonias cuando se acercan herramientas útiles y accesibles para las familias.

El programa “Sabadito Emprendedor” forma parte de una estrategia orientada a fortalecer la economía familiar desde lo local, mediante acciones concretas que acerquen habilidades prácticas y acompañamiento institucional a quienes buscan emprender.

Durante el evento, varias de las asistentes expresaron su interés en que estas jornadas se sigan replicando, lo que refleja la utilidad y pertinencia del programa en el territorio.

“De eso se trata el servicio público: de estar cerca, entender las necesidades y acercar herramientas que realmente hagan diferencia en la vida de las personas”, expresó Manque.

La actividad contó con el apoyo del Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico, así como del ICATECH; y del Gobierno Municipal, mediante el DIF Municipal y la Dirección de Desarrollo Económico y Competitividad, que colaboran para ampliar las oportunidades de capacitación y desarrollo en Chihuahua Capital.

Con acciones como esta, Manque Granados reafirma su compromiso de seguir impulsando iniciativas que fortalezcan el emprendimiento, generen oportunidades y contribuyan al desarrollo de las familias chihuahuenses.