Fortalece JMAS Chihuahua lazos con la delegación local de Canadevi

La Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS), se reunió con la delegación local de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda (Canadevi), con el objetivo de fortalecer la vinculación con la sociedad civil y las cámaras empresariales.

Durante la reunión, el director ejecutivo de la JMAS Chihuahua, Alan Falomir, destacó la importancia de mantener una cercanía y comunicación con las cámaras y asociaciones.

Comentó que una prioridad para la JMAS Chihuahua es mantener abierto el diálogo para atender las necesidades y buscar soluciones conjuntas que garanticen el acceso a los servicios de agua potable y saneamiento en beneficio de los chihuahuenses.

Ambas partes coincidieron en la importancia de fortalecer la coordinación institucional, con el propósito de impulsar proyectos que contribuyan a mejorar la calidad de vida de la población.