Cumple Marco Bonilla con profesionalización de mujeres: han impartido 40 cursos en diversos oficios en este año

El Gobierno Municipal, a través del Instituto Municipal de las Mujeres, ha impartido 40 cursos de capacitación de enero a junio de 2026 para mujeres, a fin de brindar conocimientos y habilidades para el autoempleo, emprendimiento y la inserción laboral.

Algunos de los cursos que se han impartido son herbolarea, repostería, uñas, elaboración de centros de mesa, jabones, piñatas, elaboración de velas, corte de cabello, así como talleres de emprendimiento que abarcan temas de marketing básico, finanzas, perder el miedo a emprender, entre otros.

Para inscribirte en algunos de estos cursos recuerda que es importante juntar un grupo de 10 mujeres y comunicarte al IMM de lunes a viernes de 8:00 am a 3:00 pm. También, puedes atender las convocatorias abiertas a través de las redes sociales oficiales del Instituto.

Con estas capacitaciones, el Gobierno Municipal reafirma su compromiso de impulsar programas que promuevan la igualdad de oportunidades y el desarrollo integral de las mujeres, acercando espacios de aprendizaje y crecimiento a quienes más lo necesitan.