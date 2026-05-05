Formulan imputación contra seis detenidos por robo y secuestro exprés

– También son investigados por portación de armas de fuego

El Ministerio Público de la Unidad Especializada en la Investigación del Delito de Robo de la Fiscalía de Distrito Zona Norte, formuló imputación en contra de seis masculinos que fueron detenidos por los delitos de robo con violencia, secuestro exprés y contra la Ley Federal de Armas de Fuego, cometidos en Ciudad Juárez.

La imputación en contra de Ari David A. V., Héctor Francisco C. R., Isaac D., Aarón M. V., Sebastián M. G. y Bryan Antonio L. B., es por hechos registrados el pasado viernes 01 de mayo, a las 13:33 horas, en un jardín ubicado en la calle Pedro Meneses Hoyos de la colonia Partido Iglesias.

Hechos por los que fueron detenidos en el término de la flagrancia por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal.

En la audiencia inicia, el Juez de Control conocedor de la causa penal, calificó de legal la detención de las citadas personas, y esta representación social les hizo de su conocimiento los delitos que se les atribuyen.

El Órgano jurisdiccional, impuso la medida cautelar de prisión preventiva a los imputados y fijó para el próximo viernes 8 de mayo, la audiencia de vinculación o no a proceso.

***De acuerdo con las leyes y normas vigentes, los imputados se presumen inocentes mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).