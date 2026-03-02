Formulan imputación a probable responsable de homicidio cometido en Infonavit Casas Grandes

• La víctima presentaba diversas lesiones por arma blanca

La Unidad Especializada en la Investigación de Delitos contra la Vida, de la Fiscalía de Distrito Zona Norte, hizo del conocimiento a Juan Manuel P. T., que enfrenta una investigación por su posible responsabilidad en el delito de homicidio agravado, cometido el pasado 25 de febrero en un domicilio del Infonavit Casas Grandes, en Ciudad Juárez.

Durante la audiencia inicial, en la que se calificó de legal su detención, el Ministerio Público expuso datos en los que se relaciona al imputado con los hechos registrados el mencionado día, entre las 06:00 y 14:00 horas.

Fue en el interior de una vivienda ubicada en las calles Francisco Javier Clavijero, cruce con Avenida Ejército Nacional, cuando presuntamente provocó múltiples heridas cortantes y punzo cortantes a la víctima, con quien mantenía una relación de confianza.

Las investigaciones indican que golpeó a la víctima en el cuello, provocándole la muerte por traumatismo cervical y posteriormente quemó el cuerpo.

Fue detenido en los términos de la flagrancia y quedó a disposición de la autoridad correspondiente.

El Juez de Control del Distrito Judicial Bravos, impuso la medida cautelar de prisión preventiva y fijó para el 05 de marzo, la audiencia de vinculación o no a proceso.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, el imputado se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).